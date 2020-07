Ascolti, ancora una vittoria per le repliche di Ciao Darwin (Di domenica 12 luglio 2020) La replica su Canale 5 di ‘Ciao Darwin 7 – La Resurrezione’, che vedeva nei panni di Madre Natura la modella statunitense Jenny Watwood, con 1.820.000 telespettatori e uno share del 13,5% ha superato la XXI edizione di ‘Una Voce per Padre Pio‘, che su Rai1 ha ottenuto 1.782.000 telespettatori e l’11,81%, aggiudicandosi così gli Ascolti della prima serata di ieri. Ciao Darwin accusato di razzismo: ‘Applaudono mentre una nera affoga in una vasca’. Interviene l’autore Su Rai2 ‘Novantesimo Minuto Gol Flash’ è stato visto da 949.000 telespettatori pari al 5,66% di share e a seguire il film ‘Tutti i sospetti su mia madre’ ha interessato 810.000 telespettatori (4,95%). Appena fuori dal podio il film ‘Mrs. ... Leggi su tvzap.kataweb

La serata tv del sabato sera ha visto praticamente pareggiare le due ammiraglie Rai e Mediaset, con i due programmi andati in onda che hanno visto uno scarto non enorme. Un programma originale e uno i ...

