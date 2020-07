“Paolo Massari è un seduttore seriale”. Altre dieci donne accusano di stupro il giornalista Mediaset (Di sabato 11 luglio 2020) Su La Stampa nuovi sviluppi del torbido caso riguardante Paolo Massari. Il giornalista di Mediaset (ora sospeso), ex assessore del Comune di Milano, fu arrestato a giugno con l’accusa di stupro ai danni di una imprenditrice milanese. La donna raccontò la terribile esperienza al Corriere della Sera, con dovizia di particolari. Ebbene, per gli investigatori che si occupano del caso, Paolo Massari è un «seduttore seriale». Dopo l’imprenditrice, infatti, si sono fatte avanti Altre dieci donne che lo accusano in maniera analoga. Scrive la Stampa: “Tutte hanno raccontato la stessa terribile storia. Alcune violenze sono vecchie, risalgono a più di dieci ... Leggi su ilnapolista

