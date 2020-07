“Macron lo ha fatto in due giorni, mentre Conte…”. Vespa, de profundis per il premier: ci lascia le penne in autunno (Di sabato 11 luglio 2020) Bruno Vespa non nasconde la preoccupazione per la “situazione drammatica” di un'Italia che vede ancora i partiti di governo divaricati sui principali dossier. Nel frattempo l'economica cola a picco: la Commissione europea del 7 luglio ci precipita all'ultimo posto nella classifica sul crollo del Pil, stimato al -11,2% nel 2020. “Così come il coronavirus ha ucciso migliaia di persone debilitate da altre patologie, può dare il colpo mortale a un paese debilitato dalla mancata crescita di vent'anni. La nuova tempistica delle grandi opere sarà un vaccino sufficiente a mantenere in vita l'Italia?”, si domanda Vespa, che ha anche altri interrogativi da sottoporre al governo presieduto da Giuseppe Conte. “Prenderemo i 37 miliardi del Mes - continua il giornalista di Rai1 - per sistemare la ... Leggi su liberoquotidiano

BazzaniNina : @HuffPostItalia Sul fatto che una First lady abbia dei doveri sono pienamente d'accordo con la Signora Macron. - FreakManVirtue : @N037591 Macron è impazzito così tanto che ha fatto il giro completo ed è diventato sano? - maurobertoTO : @gustinicchi - RivistaStudio : La dichiarazione di Macron ha fatto tirare un sospiro di sollievo a tutti i francesi (e non solo): Notre Dame verrà… - WomanWithPen : @Ted0foro @Eh__tweet @asi5386 @CarloCalenda @matteorenzi @sbonaccini @FelicoriMauro @ItaliaViva @Azione_it… -

Ultime Notizie dalla rete : “Macron fatto Cosa aspettarci dalla presidenza della Germania in Europa. Intervista a Giuseppe Scognamiglio Policymakermag