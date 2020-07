M5s, Ciarambino: Il policlinico di Caserta per noi è una priorità (Di sabato 11 luglio 2020) “A Caserta bisogna puntare sulla riqualificazione della sanita’ pubblica”. Lo ha dichiarato Valeria Ciarambino, candidata alla presidenza della Regione Campania per il M5S, a margine della apertura della campagna elettorale a Palazzo Paterno’ a Caserta cui hanno partecipato i candidati della lista M5S e una folta delegazione di parlamentari. “La provincia di Caserta – ha sottolineato Ciarambino – ha una sottodotazione di posti letto e la meta’ di questi sono nella sanita’ privata. Il paradosso e’ che nel calcolo complessivo sono inseriti anche i posti del policlinico che e’ in costruzione da 26 anni: oltre al danno, la beffa. E’ un disastro nel disastro della sanita’ regionale, messa in ginocchio da decenni di ... Leggi su ildenaro

