Lorella Cuccarini condurrà un nuovo programma in Rai

Lorella Cuccarini in Rai con un nuovo programma: La Vita in Diretta è già un ricordo, nel dettaglio le nuove fatiche lavorative della show girl Lorella Cuccarini, dopo aver lasciato La Vita in Diretta con tanto di stracci volati tra lei ed Alberto Matano, non lascerà la Rai. Epurata dal contenitore pomeridiano, l'ex ballerina è stata "riciclata" alla guida della versione pomeridiana de "Lo Zecchino d'Oro". Una sorta di contentino per la donna che affiancherà anche Carlo Conti nella finalissima del Festival dedicato ai più piccini prevista nel mese di dicembre sulla rete ammiraglia della Rai. La Cuccarini però potrebbe anche raddoppiare. Secondo alcuni siti, infatti, la ...

