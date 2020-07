L’ipotesi frode per i 25mila camici della ditta del cognato di Fontana non arrivati più alla Regione (Di sabato 11 luglio 2020) Repubblica Milano racconta oggi che nelle more dell’indagine sui camici di Dama SPA, ditta della moglie e del cognato di Attilio Fontana, e Regione Lombardia, la procura cerca spiegazioni sulla mancata consegna dell’ultima tranche di 25mila pezzi. Intanto il dg di Aria Bongiovanni, indagato, chiede il trasferimento: L’intesa sulla fornitura di 75mila camici — che permette a Dama di evitare la crisi produttiva durante il lockdown — porta a un ordine di acquisto del 16 aprile, con una prima consegna di 50mila pezzi alla Regione, poi destinata a ospedali, Rsa e medici di base. Ma dopo l’intervista in tv e la modifica del contratto di vendita in donazione ... Leggi su nextquotidiano

