Lettonia e Lituania sono i Paesi in cui si divorzia di più in Europa (Di sabato 11 luglio 2020) Negli ultimi decenni, sempre più cittadini europei divorziano. Nel 2017 nell’Unione europea ci sono stati in media due divorzi ogni mille persone, più del doppio del dato del 1965 in cui c’erano 0,8 divorzi ogni mille persone. Il tasso più basso di divorzi c’è a Malta e in Irlanda (0,7 divorzi per 1000 persone), Slovenia (1,1), Bulgaria, Croazia e Italia (tutti e tre a 1,5). Al contrario, i più alti tassi di divorzio sono stati registrati in Lettonia e Lituania (entrambi 3,1 divorzi per 1000 persone), seguiti da Danimarca (2,6) e Svezia (2,5). Leggi il rapporto completo sul sito di Eurostat L'articolo Lettonia e Lituania sono i Paesi in cui si divorzia di ... Leggi su linkiesta

Da oggi i cittadini di Lituania - Estonia e Lettonia possono spostarsi liberamente tra i tre paesi Da oggi 15 maggio sono state aperte le frontiere fra Lituania, Estonia e Lettonia che erano state chiuse per arginare l’epidemia da coronavirus. I cittadini delle tre repubbliche baltiche potranno spostarsi liberamente fra i tre paesi mentre ...

In media nell'Unione europea ci sono due divorzi ogni mille persone, più del doppio del dato del 1965 (0,8), Malta e Irlanda sono i due Stati col tasso più basso Negli ultimi decenni, sempre più citta ...

