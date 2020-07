Lazio, Inzaghi: “Ora parlare di scudetto è azzardato, siamo in difficoltà” (Di sabato 11 luglio 2020) L’allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, ha rilasciato delle dichiarazioni subito dopo la gara interna persa contro il Sassuolo.LE PAROLE DEL MISTERcaption id="attachment 714561" align="alignnone" width="300" Inzaghi (getty images)/captionQueste le sue parole a SkySport: "I ragazzi hanno messo tutto quello che avevano in campo, ma in questo momento non basta. Il pareggio sarebbe servito comunque a poco, ma non sarebbe stata la terza sconfitta. Io ho parlato con i ragazzi, è un momento particolare. Spiace, ma non dobbiamo disunirci. Ho alcuni giocatori che hanno problematiche importanti, ma dobbiamo fare più. Non ci sono in vista rientri che ci possono aiutare però dobbiamo ricompattarci. Giocando ogni due giorni toglie anche lucidità e si vede anche in campo. Mancano 6 partite da qui alla fine e ... Leggi su itasportpress

