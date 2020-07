Lazio, caccia aperta per il vice Immobile: occhi sul bomber dei Rangers (Di sabato 11 luglio 2020) La Lazio è alla ricerca di un vice Immobile che possa garantire costanza di rendimento e gol, in modo da non avvertire la mancanza del bomber ex Juventus nel caso in cui dovesse accomodarsi in panchina.PANCHINA LUNGAcaption id="attachment 714561" align="alignnone" width="600" Inzaghi (getty images)/captionUno degli elementi che è maggiormente mancato nel corso di questa annata al mister Simone Inzaghi è la possibilità di attingere dalla panchina nel caso in cui i titolari non fossero presenti. Adesso il direttore sportivo Igli Tare è alla ricerca di calciatori dal valore simile a quello dei giocatori in prima linea che siano in grado di dare un apporto importante alla rosa biancoceleste. In questa direzione va la ricerca del vice ... Leggi su itasportpress

