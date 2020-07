Juventus, i convocati di Sarri per la sfida con l’Atalanta (Di sabato 11 luglio 2020) E’ terminata alla Continassa la rifinitura dei bianconeri in vista della sfida delle 21.45 contro l’Atalanta. Ecco i convocati a disposizione del tecnico bianconero per la gara: Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon. Difensori: Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Bonucci, Rugani. Centrocampisti: Pjanic, Ramsey, Matuidi, Rabiot, Bentancur, Muratore. Attaccanti: Ronaldo, Dybala, Douglas Costa, Cuadrado, Higuain, Bernardeschi, Olivieri. Foto: Profilo Twitter Juventus L'articolo Juventus, i convocati di Sarri per la sfida con l’Atalanta proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Convocati Juventus Atalanta : c’è Dybala - torna una pedina in difesa Convocati Juventus Atalanta – Stasera alle 21:45 la Juventus scenderà in campo contro l’ Atalanta . I bianconeri cercheranno di dimenticare in fretta il blackout di San Siro e ad allungare il distacco sulla Lazio. Tra i Convocati ...

– Stasera alle 21:45 la scenderà in campo contro l’ . I bianconeri cercheranno di dimenticare in fretta il blackout di San Siro e ad allungare il distacco sulla Lazio. Tra i ... Convocati Juventus Atalanta : confermati Chiellini e Alex Sandro Convocati Juventus Atalanta : le scelte dell’allenatore Maurizio Sarri in vista del match contro l’ Atalanta di Gian Piero Gasperini La Juventus sfiderà l’ Atalanta questa sera nella 32a giornata di Serie A. Attraverso il ...

: le scelte dell’allenatore Maurizio Sarri in vista del match contro l’ di Gian Piero Gasperini La sfiderà l’ questa sera nella 32a giornata di Serie A. Attraverso il ... Juventus-Atalanta - Sarri ritrova Dybala e De Ligt : tutti i convocati Stasera alle 21:45 la Juventus scenderà in campo all’Allianz Stadium contro l’Atalanta di Gasperini. Dopo la sconfitta in rimonta contro il Milan, la formazione bianconera va a caccia di una reazione. Maurizio Sarri ritrova Dybala ...

Atalanta_BC : Questi i 23 nerazzurri convocati per #JuveAtalanta! ?? Our travelling squad for Juventus! ?? ? #GoAtalantaGo ???? - JuventusFCYouth : #Under23, domani cominciano i #Playoff ???? I convocati per #JuvePadova ?? - xantiiagho : RT @Atalanta_BC: Questi i 23 nerazzurri convocati per #JuveAtalanta! ?? Our travelling squad for Juventus! ?? ? #GoAtalantaGo ???? https://t.c… - FiloBarige993 : RT @AJGNewsOfficial: ?? #Chiellini torna finalmente tra i Convocati. ? Demiral, Khedira e De Sciglio Out #Juventus-#Atalanta - AJGNewsOfficial : ?? #Chiellini torna finalmente tra i Convocati. ? Demiral, Khedira e De Sciglio Out #Juventus-#Atalanta -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus convocati Juventus-Atalanta, i convocati bianconeri: ancora out De Sciglio, torna Dybala Goal.com Juventus-Atalanta, i convocati di Sarri

Si avvicina il match che tutta Italia seguirà, quello che può decidere la stagione. La Juventus vuole chiudere il discorso campionato allontanando un’Atalanta sulle ali dell’entusiasmo che in caso di ...

Juventus-Atalanta, la lista dei convocati di Sarri

La Juventus ha diramato la lista dei convocati di Maurizio Sarri per la sfida di questa sera contro l’Atalanta. Nessuna sorpresa È il giorno di Juventus–Atalanta, big match in programma questa sera al ...

Si avvicina il match che tutta Italia seguirà, quello che può decidere la stagione. La Juventus vuole chiudere il discorso campionato allontanando un’Atalanta sulle ali dell’entusiasmo che in caso di ...La Juventus ha diramato la lista dei convocati di Maurizio Sarri per la sfida di questa sera contro l’Atalanta. Nessuna sorpresa È il giorno di Juventus–Atalanta, big match in programma questa sera al ...