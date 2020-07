Ilaria Capua: "Stiamo vivendo la prima pandemia in epoca di big data, misurazioni e sensori. L’Italia colga l’occasione” (Di sabato 11 luglio 2020) “Guardiamo a un lato positivo: la pandemia distrugge, è vero. Ma è anche generatrice di informazioni. E quella che Stiamo vivendo è la prima pandemia che avviene in epoca di big data, misurazioni e sensori. Cogliamo l’occasione. L’Italia colga l’occasione”. E’ l’invito che arriva dalla virologa Ilaria Capua, responsabile negli Usa dell’One Health Center of Excellence alla University of Florida. Il tema della cascata di informazioni generate su Covid-19 è stato oggetto di una riflessione affrontata dalla scienziata nei giorni scorsi in occasione di un webinar promosso dalla Fondazione Bracco.“Noi - ... Leggi su huffingtonpost

Corriere : Ilaria Capua e le accuse, 4 anni fa il proscioglimento: «Per vergogna sono andata via dall’Italia» - HuffPostItalia : Ilaria Capua: 'Ho rischiato l’ergastolo. Per vergogna ho lasciato l'Italia. Si erano sbagliati però” - HuffPostItalia : Ilaria Capua: 'Stiamo vivendo la prima pandemia in epoca di big data, misurazioni e sensori. L’Italia colga l’occas… - VaeVictis : RT @KitemuoT: @VaeVictis Chiedilo a Ilaria Capua. - KitemuoT : @VaeVictis Chiedilo a Ilaria Capua. -