Allerta Meteo, “esplodono” i temporali in Lombardia: un “mostro” di maltempo incombe su Milano [LIVE] (Di sabato 11 luglio 2020) Allerta Meteo – Esplodono violenti temporlai in Lombardia nel primo pomeriggio: piogge torrenziali stanno colpendo l’alta pianura, tra Monza e Como, dove sono caduti fino a 58mm di pioggia e le temperature sono crollate fino a +16/+17°C in pieno giorno mentre nel Sud della Regione fa ancora molto caldo, dai +31°C di Codogno ai +33°C di Mantova. Un vero e proprio “mostro” temporalesco incombe da Nord su Milano, che verrà coinvolta dai più intensi nubifragi nelle prossime ore. Attenzione, nel corso del pomeriggio/sera, anche a Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna. Violenta ondata di maltempo in Trentino Alto Adige: paura per una grossa frana a San Vigilio di Marebbe VIDEO Per monitorare il ... Leggi su meteoweb.eu

Previsioni meteo Napoli, sabato, 11 luglio: Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 31.7°C, ...

Previsioni meteo Milano, sabato, 11 luglio: Nubi sparse alternate a schiarite al mattino, con tendenza a graduale attenuazione della nuvolosità fino a cieli sereni in serata, non sono previste piogge ...

