Wta Palermo: programmata una conferenza stampa per un annuncio importante (Di venerdì 10 luglio 2020) Nella giornata di sabato 11 luglio alle ore 10 si terrà una conferenza stampa che vedrà protagonisti Giorgio Cammarata, Presidente del Country Time Club, e Oliviero Palma, Direttore dei 31^ Palermo Ladies Open. L’oggetto sarà un’importante notizia in merito al Wta di Palermo. Non sono state però divulgate anticipazioni. annuncio della partecipazione di Simona Halep in vista? Leggi su sportface

Frances91168786 : Il WTA di Palermo ha un entry list da fare invidia al master di fine anno. #IMiracoliDelCovid - MercRF : RT @GeorgeSpalluto: La Wta aggiunge 2 tornei al calendario provvisorio rilasciato qualche settimana fa. La settimana dopo Palermo (che comi… - Giuli28_90 : RT @GeorgeSpalluto: La Wta aggiunge 2 tornei al calendario provvisorio rilasciato qualche settimana fa. La settimana dopo Palermo (che comi… - Labellapassante : RT @GeorgeSpalluto: La Wta aggiunge 2 tornei al calendario provvisorio rilasciato qualche settimana fa. La settimana dopo Palermo (che comi… - GeorgeSpalluto : La Wta aggiunge 2 tornei al calendario provvisorio rilasciato qualche settimana fa. La settimana dopo Palermo (che… -