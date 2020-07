Tutte le infelici vicissitudini del cast di Glee (ma non parliamo di “maledizione”) (Di venerdì 10 luglio 2020) Parlare di maledizione sul cast di Glee è senz'altro irrispettoso nei confronti della sofferenza di chi ha perduto un familiare, un amico, un partner o un collega in così giovane età, e dà allo stesso tempo una sfumatura morbosa alla faccenda, quasi ci si aspettasse l'inevitabile incombere di una nuova tragedia su un altro degli interpreti della serie. Detto ciò, non si può negare che ad alcuni di essi siano toccati destini dolorosamente infelici, e che altri abbiano pagato lo scotto di azioni decisamente scorrette. Il caso più recente riguarda la scomparsa di Naya Rivera – Santana Lopez in Glee –, data per dispersa durante una gita in barca sul lago Piru con il figlio di quattro anni (qui i nostri aggiornamenti in tempo reale). Le forze dell'ordine della ... Leggi su optimagazine

Parlare di maledizione sul cast di Glee è senz’altro irrispettoso nei confronti della sofferenza di chi ha perduto un familiare, un amico, un partner o un collega in così giovane età, e dà allo stesso ...

