Temptaton Island 2020: il falò fra Alessandro e Sofia delude, ecco com’è finita (Di venerdì 10 luglio 2020) Dopo la puntata d’esordio con cui ci sono state presentate le sei coppie di fidanzati protagoniste della stagione, Temptation Island 2020 è subito entrato nel vivo del “gioco” con le prime gelosie a il primo falò di confronto anticipato. A chiederlo è stato il fidanzato Alessandro rimasto visibilmente arrabbiato dopo la visione di una lunga serie di filmati che vedevano la sua compagnia Sofia troppo appiccicata al tentatore Alex. Ma nel reality show condotto da Filippo Bisciglia nulla è detto fino all’ultimo minuto: la coppia è misteriosamente sparita da tutti i filmati andati in onda nel corso dell’intera puntata e, per sapere come si è concluso il loro falò, il pubblico di Canale Cinque è stato costretti a guarda la puntata fino ... Leggi su ultimenotizieflash

