Stefano De Martino fa infuriare il marito della Marcuzzi: ecco perché (Di venerdì 10 luglio 2020) Le voci sulla presunta relazione tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi avrebbero fatto imbufalire il marito di lei, stufo di tali indiscrezioni deleterie per la sua famiglia Fonte foto: Getty Images / instagram: @alessiaMarcuzziIn questi giorni si sono sprecate tante parole riguardanti la rottura tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Un presunto tradimento con la conduttrice Alessia Marcuzzi sarebbe stato il motivo scatenante la fine della relazione. Nonostante la smentita ufficiale di entrambi, le voci hanno continuato a circolare. C’è però chi, come il marito della Marcuzzi, è stufo di queste indiscrezioni. Paolo Calabresi, a quanto ... Leggi su chenews

trash_italiano : Dagospia: 'relazione clandestina tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino' Alessia Marcuzzi: - QuotidianPost : Stefano de Martino e Alessia Marcuzzi: il fiore viola a chi era dedicato? - flyaway_46 : RT @aarondinglek: Stefano De Martino tradisce Belen, ma il suo ruolo di padre non viene messo in discussione. Belen si trova qualcuno altro… - enxhisfu : RT @aarondinglek: Stefano De Martino tradisce Belen, ma il suo ruolo di padre non viene messo in discussione. Belen si trova qualcuno altro… - snowflakepeck : RT @aarondinglek: Stefano De Martino tradisce Belen, ma il suo ruolo di padre non viene messo in discussione. Belen si trova qualcuno altro… -