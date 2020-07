Si può giocare a carte nei bar e leggere riviste? Solo a queste condizioni (Di venerdì 10 luglio 2020) La Conferenza delle Regioni si è pronunciata: si può giocare a carte nei bar e circoli di vario tipo d'ora in poi. Si può pure ricominciare a leggere qualche rivista nelle sale di aspetto di parrucchiere, estetiste ma anche in studi medici. Andranno tuttavia rispettate determinate regole per fare in modo che questo progressivo ritorno alla normalità, nonostante l'emergenza Covid-19 ancora in vigore, non sia controproducente anche nel breve periodo. L'aggiornamento delle linee guida previste nella Fase 3 è giunto proprio dai vertici della Conferenza delle Regioni. Le buone notizie sono state comunicate in particolar modo dal governatore della Liguria Giovanni Toti: quest'ultimo ha evidenziato il passo in avanti compiuto proprio dopo il lungo periodo del lockdown. Anche se ora si può ... Leggi su optimagazine

