Palumbo: Comune passi palla al Municipio su Campo Testaccio (Di venerdì 10 luglio 2020) Roma – “Basta tergiversare, non c’e’ altro tempo da perdere, il Campidoglio consegni Campo Testaccio al Municipio I e passi la mano, l’assessore Frongia rispetti quanto gia’ promesso. La consegna delle chiavi della storica struttura riapre la possibilita’ per i cittadini e i ragazzi di calpestare il Campo di quello che fu il tempio capitolino del calcio Testaccio ora puo’ tornare ad essere centrale nel calcio romano. Grazie alla Regione Lazio che ha sottoscritto un protocollo con Municipio Roma I, il luogo storico in cui esordi’ la A.S. Roma torna ai cittadini che da tempo attendono la riqualificazione del luogo. Con l’impegno congiunto del presidente Zingaretti e della presidente Alfonsi si avvia il percorso ... Leggi su romadailynews

È stato presentato a Venezia il Manuale operativo per la ripartenza della scuola, che già nei giorni scorsi la direttrice dell'Ufficio scolastico regionale del Veneto Carmela Palumbo aveva spiegato es ...

L'AQUILA: DOPO CONDANNA COMUNE NEGA FIRMA ATTI AD AMOROSI

Il Comune dovrà ora trovare un sostituto per portare avanti ... In una nota i consiglieri comunali della minoranza Stefano Palumbo, Stefano Albano, Giustino Masciocco, Paolo Romano, Elisabetta Vicini, ...

