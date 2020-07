Noah Lyles batte il record di Bolt sui 200 metri, ma poi si scopre che ne ha percorsi solo 185. Beffa e squalifica (Di venerdì 10 luglio 2020) Un sogno durato pochi minuti quello del campione del mondo 2019 a Doha nei 200 metri maschili, Noah Lyles. L’atleta statunitense credeva di aver battuto il record mondiale del 2009 di Usain Bolt di 19″19, percorrendo i 200 metri della pista d’atletica in 18″90. Pochi minuti dopo, però, i giudici di gara scoprono che Lyles era partito da una posizione sbagliata, percorrendo solo 185 metri, 15 in meno del previsto. Eliminato il risultato, il giovane atleta ha anche dovuto subire la squalifica dalla gara, la cui vittoria è andata al francese Christophe Lemaitre. Il tutto è successo in occasione degli Inspiration Games di Zurigo, un nuovo format ideato per permettere la ... Leggi su ilfattoquotidiano

xxmaraurdersmap : Sto ancora pensando a Noah Lyles - Eurosport_IT : Record del mondo battut...anzi no! @LylesNoah cancella il tempo di Bolt sui 200 metri, ma ne ha corsi 15 in meno???? - sportli26181512 : Atletica, Noah Lyles batte il record di Bolt sui 200. Ma erano solamente 185 metri: Il campione del mondo dei 200 m… - stefanorizzato : Sette sedi e sei Paesi diversi per gli #InspirationGames. La migliore è questa: Noah Lyles che corre i 200 in meno… - napolista : Distrugge il record del mondo sui 200 metri di Bolt. Ma ne ha corsi solo 185 (VIDEO) E’ successo al campione del m… -