Neonato morto a Treviso per una meningite fulminante: genitori disperati (Di venerdì 10 luglio 2020) Un Neonato di un mese e dieci giorni è morto a Spresiano (Treviso) a causa di una meningite fulminante. Gounou Gabriele Baba, questo il nome del bimbo, era nato il 27 maggio. Tutto era andato per il meglio. Una volta a casa però ha cominciato ad avere coliche apparentemente inspiegabili. Dopo tutti i controlli, è arrivata la brutta notizia. Secondo quanto riporta Il Gazzettino di Treviso, Gabriele era stato visitato da un pediatra che però non aveva riscontrato nessun sintomo che potesse far presagire la tragedia. Visto che le coliche continuavano il bimbo è stato poi ricoverato all’ospedale Ca’ Foncello, nel reparto di Patologia neonatale. I medici hanno riscontrato un’irregolarità alla fontanella e hanno sottoposto il ... Leggi su tpi

