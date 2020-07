MotoGp – C’è la firma! Valentino Rossi continua, a Jerez l’annuncio (Di venerdì 10 luglio 2020) Eterno Peter Pan, Valentino Rossi non ha ancora intenzione di appendere il casco al chiodo. La notizia era nell’aria da tempo ormai e i fan del Dottore respiravano aria di ottimismo: il nove volte campione del mondo sfreccerà in pista ancora per due anni. Valentino Rossi ha firmato, direttamente con Yamaha, un contratto 1+1, come svelato dalla “rosea” e guiderà, come promesso dal team di Iwata dopo l’ingaggio di Quartararo nel team ufficiale, una M1. Manca dunque solo l’annuncio ufficiale, che dovrebbe arrivare nel primo appuntamento stagionale, a Jerez, il pRossimo fine settimana. L'articolo MotoGp – C’è la firma! Valentino Rossi continua, ... Leggi su sportfair

