Mose, le paratoie si sollevano per la prova generale: la laguna divisa dal mare aperto (Di venerdì 10 luglio 2020) Poco prima delle 11 le paratoie gialle del Mose hanno iniziato ad affiorare dall’acqua dopo che il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha simbolicamente premuto il pulsante che ha dato il via all’innalzamento. Nel video, i primi parallelepipedi in posizione che emergono dal fondale. Quando l’operazione sarà completata, la laguna di Venezia dovrebbe essere separata, fisicamente, dal mare aperto. Video Facebook/Marco Dori L'articolo Mose, le paratoie si sollevano per la prova generale: la laguna divisa dal mare aperto proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

