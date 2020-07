Microsoft Teams, l’app per le videoconferenze ci porterà in una stanza virtuale (Di venerdì 10 luglio 2020) Nella giornata di ieri Microsoft ha annunciato una novità per Teams, la sua app dedicata alle videoconferenze: Together Mode, una funzionalità che consentirà a tutti i partecipanti di apparire all’interno di un unico luogo virtuale, come fossero insieme nonostante la distanza fisica che invece li separa. Una soluzione molto interessante, soprattutto su display ampi come quelli di un tablet, di un notebook o di un desktop, come alternativa più funzionale ed immersiva rispetto alla normale griglia con cui vengono visualizzati i contatti, che effettivamente diventa poco intelligibile quando si fanno videochiamate con gruppo piuttosto nutriti. Together Mode è basata sulla stessa tecnologia di intelligenza artificiale che già oggi consente agli utenti di ... Leggi su ilfattoquotidiano

