Meteo, tornano i temporali al Nord: caldo africano al Sud (Di venerdì 10 luglio 2020) Secondo le previsioni Meteo, in questo weekend ci sarà un improvviso break di temporali al Nord. Mentre invece al Sud continuerà il caldo africano. La vera sorpresa di questo weekend la presenterà il Meteo, infatti secondo le previsioni, i temporali sono pronti a tornare sulla penisola specialmente per quanto riguarda il Nord. Le piogge improvvise … L'articolo Meteo, tornano i temporali al Nord: caldo africano al Sud proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

CentroMeteoITA : #METEO #TORINO - STABILITA' agli sgoccioli, tornano i #TEMPORALI, ecco le previsioni - giulianomerlotw : L'#Italia verso il caldo. Non mancheranno però i temporali sulle Alpi a causa di una perturbazione. #Weather #meteo… - CentroMeteoITA : #METEO – Forti TEMPORALI, grandinate e NUBIFRAGI tornano sull’ITALIA: lista zone colpite - il_pescara : Meteo: tornano sole e temperature in aumento, le previsioni per Pescara e l'Abruzzo -