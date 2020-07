Manifest 2, la seconda stagione in onda su Canale 5: anticipazioni trama (Di venerdì 10 luglio 2020) Torna con i 13 episodi della seconda stagione la serie tv Manifest. In onda venerdì 10 luglio dalle 21.30 su Canale 5 i primi tre episodi. La serie tv parte dalla scomparsa misteriosa di un volo di linea che riappare sui radar e atterra cinque anni dopo la sua partenza senza che i passeggeri siano invecchiati o abbiano percezione dell’accaduto. I 191 passeggeri al loro arrivo scoprono che sono considerti dispersi e presunti morti e che in quei 5 anni di ‘buco’ le vite di chi era rimasto a terra sono cambiate. E poi ci sono le voci: in molti cominciano a sentire delle voci, a partire da Michaela Stone (Melissa Roxburgh), detective di polizia che grazie a quello che sente nella sua testa riesce a salvare due bambine rapite, ma anche il fratello Ben (Josh Dallas), ... Leggi su tvzap.kataweb

