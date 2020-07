Leone in radio con Sabbia bianca, cuore e birra (Di venerdì 10 luglio 2020) Leone in rotazione radiofonica e sulle piattaforme digitali con Sabbia bianca, cuore e birra: ascolta il nuovo singolo del cantautore alessandrino In rotazione radiofonica e disponibile sulle piattaforme digitali “Sabbia bianca, cuore E birra”, il nuovo singolo del cantautore alessandrino Leone. «Il brano parla della ricerca di quel posto felice che ho nel cuore. Arriva un… L'articolo Leone in radio con Sabbia bianca, cuore e birra Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

LeonettiFrank : Intervistato da Radio Black&White1897 ...Temi del giorno: - Alex Sandro e la questione terzini - Black out a San Si… - sigma_tao : la divina comemdia insegena cerqueti nato il 26 araldiche del dio sole dio sole 26 leone querce cerqueti=IT querce… - ettoremaria : @gloquenzi #Mastella se partoriva un testo per far cadere un governo poi andava in TV radio etc a difenderlo come un leone ... #giganti - catullio1 : Ricordando il Maestro Morricone, evitate di associarlo solo ai film di Leone, che mi ricordo benissimo la risposta… - The_LexKiss : Corona Swerve Riddim, on Kalleone Radio Sierra Leone -

Ultime Notizie dalla rete : Leone radio Marco Galli, da famoso deejay di Radio 105 a scrittore Donna Glamour Leone in radio con Sabbia bianca, cuore e birra

Leone in rotazione radiofonica e sulle piattaforme digitali con Sabbia bianca, cuore e birra: ascolta il nuovo singolo del cantautore alessandrino In rotazione radiofonica e disponibile sulle piattafo ...

Le previsioni per la giornata di oggi, 9 luglio: cosa dicono le stelle

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, ...

Leone in rotazione radiofonica e sulle piattaforme digitali con Sabbia bianca, cuore e birra: ascolta il nuovo singolo del cantautore alessandrino In rotazione radiofonica e disponibile sulle piattafo ...OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, ...