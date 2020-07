L’Economist contro la moda del pane fatto in casa: “Fa schifo, e il vostro tempo vale di più” (Di venerdì 10 luglio 2020) Mesi di videochiamate per mostrare a nonni e parentame assortito la perfezione delle nostre pagnotte, dei cornetti appena sfornati, della pizza a regola d’arte. Settimane a spiegare a mammà prima come si usa Zoom per poi ammorbarla sull’alveolatura e i benefici del lievito madre, proprio a lei poi. Il lockdown ci ha resi tutti fornai, costringendoci ad una panificazione forzata per passare il tempo rinchiusi ad aspettare che la pandemia passasse. Non è passata, ma il lockdown sì. Ed è ora di smetterla con questo benedetto pane fatto in casa. Lo dice l’Economist, mica il Napolista. L’autorevole giornale economico argomenta la questione in termini di rapporto costi/beneficio. Ma parte da una premessa: “c’è una logica alla base della divisione del ... Leggi su ilnapolista

