Ladispoli, Covid 19: agevolazioni TARI 2020 per utenze non domestiche (Di venerdì 10 luglio 2020) Ladispoli – L’Amministrazione comunale rende noto che, nell’ambito dell’emergenza Covid, la Giunta comunale ha approvato delle agevolazioni inerenti la TARI 2020 per le utenze non domestiche. Più in particolare le misure riguardano: 1 – riduzione della parte variabile della TARIffa pari al 100 % commisurata agli effettivi giorni di sospensione dell’attività, dietro presentazione, da parte dell’utente interessato, di apposita istanza di richiesta da presentarsi entro e non oltre il 30 settembre 20200; 2 – riduzione della parte variabile della TARIffa alle utenze non domestiche parzialmente sospese (tabella 2, ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : #Ladispoli, Covid 19: agevolazioni #TARI 2020 per utenze non domestiche - Big_Notizie : Altri due vincono la battaglia col covid: guariti a Civitavecchia e Ladispoli - MENUETTOit : #Food e #Music: “Un'estate indimenticabile a Ladispoli, nonostante il Covid 19” - 100cellae : 'Un'estate indimenticabile a Ladispoli, nonostante il Covid 19' - - zazoomblog : Ladispoli un’estate indimenticabile nonostante il Covid-19 - #Ladispoli #un’estate #indimenticabile -

Ultime Notizie dalla rete : Ladispoli Covid Covid-19, Ladispoli: agevolazioni Tari 2020 per utenze non domestiche BaraondaNews A Ladispoli agevolazioni Tari per utenze non domestiche

L’Amministrazione comunale rende noto che, nell’ambito dell’emergenza Covid, la Giunta comunale ha approvato delle agevolazioni inerenti la Tari 2020 per le utenze non domestiche. Più in particolare l ...

Covid-19: Civitavecchia torna a -2

Ancora notizie positive per Civitavecchia sul fronte Covid-19. La Regione Lazio ha comunicato che non ci sono nuovi casi positivi riscontrati nel territorio della Asl Roma 4, e sono guarite 2 persone: ...

L’Amministrazione comunale rende noto che, nell’ambito dell’emergenza Covid, la Giunta comunale ha approvato delle agevolazioni inerenti la Tari 2020 per le utenze non domestiche. Più in particolare l ...Ancora notizie positive per Civitavecchia sul fronte Covid-19. La Regione Lazio ha comunicato che non ci sono nuovi casi positivi riscontrati nel territorio della Asl Roma 4, e sono guarite 2 persone: ...