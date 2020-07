La pioggia di critiche (a favore e contro) per l’e-commerce che vendeva una collana a forma di svastica (Di venerdì 10 luglio 2020) La svastica è diventata, a partire dal primo dopoguerra, il simbolo del Partito Nazionalsocialista Tedesco dei Lavoratori. Meglio noto come Partito nazista di Hitler, la svastica è diventata parte della bandiera ufficiale della Germania nazista. La svastica ha alle proprie spalle una tradizione ben più lunga, legata a varie religioni della cultura indoeuropea, ma dopo la seconda guerra mondiale il suo utilizzo in occidente è diventato particolarmente controverso. Il significato, solitamente, è sempre e solo quello: apologia di nazismo. Proprio da questa (mancata) distinzione nasce lo scandalo della collana svastica di cui è si è reso centro il sito di e-commerce Shein. LEGGI ANCHE >>> Una ... Leggi su giornalettismo

LegaSalvini : 2 MILIONI DI ITALIANI SENZA CIG, PIOGGIA DI SOLDI PER I MIGRANTI - Ladygalga1 : RT @il_cupo: 2 milioni di italiani senza Cig, pioggia di soldi per i migranti - paolaokaasan : RT @il_cupo: 2 milioni di italiani senza Cig, pioggia di soldi per i migranti - DSovranista : RT @il_cupo: 2 milioni di italiani senza Cig, pioggia di soldi per i migranti - LiberoTes : RT @LegaSalvini: 2 MILIONI DI ITALIANI SENZA CIG, PIOGGIA DI SOLDI PER I MIGRANTI -

Ultime Notizie dalla rete : pioggia critiche Pioggia di critiche sul bando per l’aeroporto: "Così i privati non potranno risollevarlo" il Resto del Carlino Fioritura di Castelluccio, rimosso semaforo lungo la strada e scatta ordinanza con raffica di divieti

Rimosso il semaforo nel secondo tratto della strada provincia di Castelluccio, quella che da Norcia sale fino al Pian Grande. Ma scatta anche l’ordinanza della Provincia di Perugia per il divieto di f ...

METEO – Forti PIOGGE e TEMPORALI provocano allagamenti e danni a Toronto, Canada: numerosi gli interventi dei Vigili del Fuoco

La situazione in Italia risulta relativamente tranquilla anche se una nuova raffica di temporali è pronta a colpire le regioni settentrionali, soprattutto il nordest. Saranno da mettere in conto preci ...

