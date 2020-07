Il Guardian racconta il “giallo” Borg: perché si ritirò a 25 anni? Senza di lui non esisterebbe Federer (Di venerdì 10 luglio 2020) Il 13 settembre 1981 Bjorn Borg gioca la sua ultima partita ufficiale. Battuto da John McEnroe nella finale degli US Open, mentre l’avversario bacia sua madre in campo, Borg scortato da sette poliziotti in Borghese, sgattaiola attraverso le cucine di Flushing Meadows, salta su una Volvo e va direttamente all’aeroporto. Ha 25 anni. Il Guardian dedica una pagina all’ “enigma” Borg, che resta un giallo a 40 di distanza. “Perché ha smesso?” si chiede il quotidiano inglese. “Quali demoni infuriavano in quella bellissima testa coperta da angelici capelli biondi e in quei piccoli occhi di cobalto, che si accostavano solo una frazione troppo vicini? Il tempo ha svelato alcune risposte. Per altre possiamo formulare ipotesi informate, altre ... Leggi su ilnapolista

