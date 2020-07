Ibra: «Rangnick? Non so chi sia. E non so se resto» (Di venerdì 10 luglio 2020) «Ibra gioca per vincere qualcosa o sta a casa». Zlatan Ibrahimovic non è mai stato uno da tanti giri di parole e non lo è nemmeno nell’intervista che ha rilasciato a Sportweek, di cui la Gazzetta dello Sport ha reso noto alcune anticipazioni. «Ibra non è un giocatore da Europa League e il Milan non … L'articolo Ibra: «Rangnick? Non so chi sia. E non so se resto» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

