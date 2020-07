Giulio Raselli l’ex tronista torna a rivangare il passato attaccando l’ex corteggiatrice Giovanna Abate (Di venerdì 10 luglio 2020) Arrivano le giustificazioni di Giulio Raselli dopo Uomini e Donne, l’ex tronista dice di non essere arrogante, ma parla del suo passato con la Abate torna a parlare del passato Giulio Raselli. L’ex tronista cerca però di dare delle giustificazioni e ha rivelato di non essere arrogante. Raselli ha attaccato l’ex corteggiatrice Giovanna Abate perché lo ha sempre criticato e fatto passare per una persona inaffidabile. Nulla di vero in tutto questo secondo Giulio, e così ha voluto scagliare una lancia a suo favore. Per difendersi ovviamente ha dovuto attaccare il percorso di Giovanna ... Leggi su kontrokultura

ItaTvfan : Giulio Raselli polemizza sulla storia fra Giovanna Abate e Sammy Hassan durati 4 secondi. - giampieffe : Totally Giulio Raselli quello #TemptationIsland - Luci_Lucia_ : Alessandro is the new Giulio Raselli #TemptationIsland - irinaanatellaa : RT @Prippi1: Comunque non mi piacciono né Alessandro né Valeria. Parlano del niente, fanno le scenette, sono banali come le banane, lui spe… - Prippi1 : Comunque non mi piacciono né Alessandro né Valeria. Parlano del niente, fanno le scenette, sono banali come le bana… -