Furiosa lite dopo Juve Stabia-Entella: il sannita Coppolaro in ospedale (Di venerdì 10 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCastellammare di Stabia (Na) – Episodio da censurare al Menti di Castellammare. Nel post gara di Juve Stabia-Entella il difensore dei liguri, Mauro Coppolaro, è stato trasportato in ospedale in seguito ad una accesa lite con un dirigente del club campano. Il calciatore sannita (è originario di Foglianise) è stato sottoposto ad accertamenti che fortunatamente non hanno evidenziato problemi gravi, stando a quanto riportato da Tgcom24. Coppolaro sarà visitato in Liguria, a Lavagna, dove saranno effettuati nuovi esami. Alla scena hanno assistito un delegato della Lega B e le forze dell’ordine, che hanno portato in caserma tre membri della Juve ... Leggi su anteprima24

quellaegocentr1 : @spaechless sis mi sento attaccata che si fa? scateniamo una lite furiosa o decidiamo di ignorarci? - saporediricordi : @herondeirs a proposito di brasiliane è finito l'altro sondaggio, entro domani altra lite furiosa - infoitcultura : Pierluigi Diaco, 'lite furiosa con Alberto Matano dietro le quinte' -

Ultime Notizie dalla rete : Furiosa lite Furiosa lite dopo Juve Stabia-Entella: il sannita Coppolaro in ospedale anteprima24.it Morto Philippe Monguillot, l'autista di bus massacrato per una mascherina

Bayonne (Francia), 10 luglio 2020 - Ha pagato con la vita la 'pretesa' di chiedere a tre passeggeri di mettersi la mascherina. E' morto oggi l'autista di bus aggredito domenica scorsa da un gruppo di ...

Francia, è morto l'autista di Bayonne massacrato per una "mascherina"

PARIGI - Perdere la vita per un biglietto dell'autobus e una mascherina. E' successo a Bayonne, a un conduttore che pretendeva che fossero rispettate le regole sulla sua vettura. Philippe Monguillot, ...

Bayonne (Francia), 10 luglio 2020 - Ha pagato con la vita la 'pretesa' di chiedere a tre passeggeri di mettersi la mascherina. E' morto oggi l'autista di bus aggredito domenica scorsa da un gruppo di ...PARIGI - Perdere la vita per un biglietto dell'autobus e una mascherina. E' successo a Bayonne, a un conduttore che pretendeva che fossero rispettate le regole sulla sua vettura. Philippe Monguillot, ...