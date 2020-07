Coronavirus 10 luglio: forte crescita di contagi in due Regioni (Di venerdì 10 luglio 2020) Dati allarmanti quelli sulla diffusione del Coronavirus in Italia, oggi 10 luglio: forte crescita di contagi in due Regioni, Lombardia ed Emilia Romagna. Nel giorno in cui il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, anticipa la possibilità di prorogare fino a fine anno lo stato di emergenza, cresce ancora il contagio in Italia. 276 sono i … L'articolo Coronavirus 10 luglio: forte crescita di contagi in due Regioni è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

VittorioSgarbi : #coronavirus Qui qualcuno mente (Intervento alla Camera dell’8 luglio 2020). - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Conte: possibile proseguire stato emergenza dopo 31 luglio #coronavirus - TgLa7 : Coronavirus: 'Ragionevolmente ci sono le condizioni per proseguire lo stato di emergenza per il coronavirus dopo il… - MauroCasarico : RT @GMTConsultingMI: Linee guida aggiornate rischio #Coronavirus #imprese al 9 luglio 2020 Integrate informazioni su #prevenzioneCovid #sic… - wam_the : Covid Italia: aumentano i nuovi casi. Raddoppiano a Bergamo -