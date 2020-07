Blanc: “Rabiot mio pupillo. Ha doti importanti. Sarri ci ha messo un po’ ma l’ha capito” (Di venerdì 10 luglio 2020) Adrien Rabiot sta piano piano convincendo la Juventus. Le prestazioni del centrocampista sono in netto miglioramento rispetto alle prime gare in Serie A. La rete contro il Milan, un vero e proprio eurogol, è solo la conferma dei progressi del francese. Chi ha sempre creduto nell'ex Psg è stato Laurent Blanc che ai microfoni di Tuttosport ha parlato proprio del calciatore che lui stesso ha lanciato in Francia.Blanc: "Rabiot mio pupillo. Sarri ha faticato a comprenderlo"caption id="attachment 988127" align="alignnone" width="711" Blanc (getty images)/caption"Ha le qualità per diventare un top da 10 gol all’anno. E grazie a Matuidi non potrà rilassarsi perché Blaise è bestiale", ha detto Blanc che poi su Rabiot: "Adrien non è ... Leggi su itasportpress

