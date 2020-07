Aversa, mercoledì l’inaugurazione di “Pagine quotidiane” prima mostra di Roberto Russo (Di venerdì 10 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAversa (Ce) – Si chiama “pagine quotidiane” la prima mostra di Roberto Russo, giornalista di professione ma artista per vocazione. Grazie alla disponibilità della Galleria d’Arte contemporanea Spazio Vitale di Aversa (piazza Marconi, 12) dal 15 al 30 luglio prossimi in mostra opere su carta di giornale le “sue pagine quotidiane” in particolare il Corriere della Sera. E’ una pittura a tratti libera, dalla pennellata mobile, con una modulazione cromatica che raggiunge un certo grado di penombra dentro cui l’artista indaga l’universo femminile. Un ampio ciclo di opere, in cui l’artista è teso essenzialmente a ricomporre, in una successione di tocchi veloci, e di altrettanti ... Leggi su anteprima24

