Analisi Auditel del pomeriggio di giovedì 9 luglio 2020 (Di venerdì 10 luglio 2020) Partiamo con l'Analisi delle nostre curve dello share minuto per minuto pomeridiane con la linea arancione di Canale 5 al comando con Beautiful e Una vita, prima attorno al 20% e poi fin verso il 23% di share, seguita dalla linea verde dei Tg Regionali stavolta sotto attorno al 17% di share. Abbiamo poi la curva blu della Rete 1 con il programma di varietà Io e te che scorre attorno al 10% di share, all'inizio un po' meno, alla fine un po' di più. Nel frattempo la curva di Canale 5 con Daydreamer si porta nettamente al comando fin verso il 23% di share e tutte le altre curve si ammassano attorno al 5% di share e più giù, con la linea gialla dello Sportello di Forum che affiora sulle altre al 9% con quella azzurra di Italia1. In seguito la curva di Canale 5 rimane in testa con il Segreto, seppur in netto calo al 16% di share, mentre la ... Leggi su blogo

tvzoomitalia : #Ascoltitv analisi 9 luglio: Suor Angela non resiste all’isola delle tentazioni. L’Inter pareggia e lotta per il te… - infoitcultura : Analisi Auditel della serata di mercoledì 8 luglio 2020 - AndreaAAmato : #Ascoltitv analisi 8 luglio: cose turche anche la sera su Canale 5. Un vero fenomeno, anche senza Can Yaman. Ma dop… - SerieTvserie : Analisi Auditel della serata di mercoledì 8 luglio 2020 - ilgrilloparlan2 : RT @tvzoomitalia: #Ascoltitv analisi 8 luglio: cose turche anche la sera su Canale 5. Un vero fenomeno, anche senza Can Yaman. Ma dopo i Po… -

Ultime Notizie dalla rete : Analisi Auditel Analisi Auditel del pomeriggio di giovedì 9 luglio 2020 TVBlog.it Analisi Auditel del pomeriggio di giovedì 9...

Partiamo con l'analisi delle nostre curve dello share minuto per minuto pomeridiane con la linea arancione di Canale 5 al comando con Beautiful e Una vita, prima attorno al 20% e poi fin verso il 23% ...

Home Ascolti Ascolti tv ieri sera: Che Dio ci aiuti 5 vs Temptation Island...

Seconda sfida fra Che Dio ci aiuti 5 e Temptation Island 2020. Chi ha vinto secondo gli ascolti tv di ieri sera, 9 luglio 2020? Ecco tutti i dati Auditel per scoprire come è andata la sfida fra l’amat ...

Partiamo con l'analisi delle nostre curve dello share minuto per minuto pomeridiane con la linea arancione di Canale 5 al comando con Beautiful e Una vita, prima attorno al 20% e poi fin verso il 23% ...Seconda sfida fra Che Dio ci aiuti 5 e Temptation Island 2020. Chi ha vinto secondo gli ascolti tv di ieri sera, 9 luglio 2020? Ecco tutti i dati Auditel per scoprire come è andata la sfida fra l’amat ...