Aggrediscono l’agente che aveva interrotto il colloquio in carcere (Di venerdì 10 luglio 2020) Padre e figlio sono finiti a processo per aver aggredito un agente penitenziario che aveva cercato di interrompere il colloquio in carcere Due uomini, padre e figlio, sono finiti a processo per aver aggredito un agente della polizia penitenziaria del carcere di Capanne. L’ira dei due è scattata dopo che l’agente aveva cercato di interrompere … L'articolo Aggrediscono l’agente che aveva interrotto il colloquio in carcere proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

