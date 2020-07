Uomini e Donne | Sirius spiazza Gemma Galgani: “Chi vuol capire, capisca” (Di giovedì 9 luglio 2020) Uomini e Donne Sirius, Nicola Vivarelli, ha rotto il silenzio sui social omaggiando Gemma Galgani dopo il Trono Over, e le voci sulla presunta crisi di coppia, con un gesto che ha lasciato senza parole la dama. Gemma Galgani aveva lasciato il Trono Over di Uomini e Donne proseguendo la sua conoscenza con Nicola … L'articolo Uomini e Donne Sirius spiazza Gemma Galgani: “Chi vuol capire, capisca” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

PaolaTavernaM5S : Il M5s ha sempre detto NO all'ipotesi che la gestione del @PontediGenova possa tornare in mano ai Benetton. La loro… - PescaraCalcio : ??? Oggi è la Giornata Internazionale del Mar #Mediterraneo. Ricordiamo anche noi le tante donne, uomini e bambini c… - matteosalvinimi : Buon compleanno al Corpo della Polizia Penitenziaria, che merita rispetto, solidarietà e sostegno. Queste donne e q… - LauraCarrese : RT @matteosalvinimi: Buon compleanno al Corpo della Polizia Penitenziaria, che merita rispetto, solidarietà e sostegno. Queste donne e ques… - PietroPecchioni : RT @minasettembre: AMICHETTO? E le vittime invece? 'UBRIACHE FRADICIE?' Ma é questo il giornalismo? Non se ne può più; le donne ammazzate… -