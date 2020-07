Un tentatore di Temptation Island 2020 ha denunciato Robbie Williams (Di giovedì 9 luglio 2020) Fra i 12 tentatori dell’attuale edizione di Temptation Island c’è anche Simone Garato, che nell’estate del 2013 ha denunciato Robbie Williams per plagio. All’epoca, infatti, Simone Garato era un cantante in erba che aveva inciso What I Feel, brano che – secondo la sua ricostruzione – Robbie Williams gli aveva copiato (magari inconsapevolmente) con il brano Be A Boy. «Mi ha plagiato! Ho sentito il ritornello per radio e sono rimasto a bocca aperta, un amico mi aveva segnalato la somiglianza tra i due brani, quando ho ascoltato la canzone di Robbie Williams ho realizzato che non aveva tutti i torti». La dichiarazione risale a Il Mattino di Padova, che dette molto risalto a questa ... Leggi su bitchyf

