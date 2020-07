Stefano Coletta, polemica gay in Rai: “Basta bassezze” (Di giovedì 9 luglio 2020) Il Big Ben ha detto stop! Stefano Coletta ha voluto porre la parola fine sulla polemica circa i conduttori gay della Rai; polemica decisamente sterile, che potrebbe essere rilegata in qualche pagina della storia medievale. La “caccia” agli omosessuali in Tv è ancora aperta e quello che sorprende più di ogni altra cosa è la … L'articolo Stefano Coletta, polemica gay in Rai: “Basta bassezze” proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

