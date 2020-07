Salvini: noi eredi di Berlinguer (Di giovedì 9 luglio 2020) Il leader della Lega rivendica l’eredità storica dell’ex segretario del Pci: «I valori di una certa sinistra li abbiamo raccolti noi». Macaluso: «Si vergon». Fiano: «Il paragone fa orrore» Leggi su lastampa

matteosalvinimi : #Salvini: Tutti i Paesi europei hanno detto: 'MES? No, grazie'. Compresa la Grecia che non è messa molto meglio di… - matteosalvinimi : #Salvini: Vogliamo davvero andare avanti con un governo Pd-5Stelle che litiga su TUTTO? Esempio? Noi avremmo votato… - bendellavedova : Sul #Mes ha ragione Berlusconi e hanno torto #Salvini e #M5S: serve subito. La #Spagna ha meno problemi di noi sui… - MatteoSantato : Quando è troppo è troppo. Salvini come art 18 Costituzione antifascista ha diritto di esprimere le sue idee con i l… - AddariLorenzo : RT @LaStampa: Salvini rivendica l’eredità storica dell’ex segretario del Pci: “I valori di una certa sinistra li abbiamo raccolti noi”. Mac… -