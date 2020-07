Prandelli: «Chiesa deve prendere una decisione per il futuro. A Bernardeschi dissi che…» (Di giovedì 9 luglio 2020) Cesare Prandelli ha parlato del futuro di Federico Chiesa, sempre nel mirino di top club italiani ed esteri Ai microfoni di FirenzeViola Cesare Prandelli ha parlato del futuro di Federico Chiesa: queste le sue parole. «Chiesa? Sono due anni che mi chiedono questo e rispondo sempre che è il giocatore che deve dire cosa vuole fare e decidere il suo futuro in base a cosa vede nella sua carriera. Avevo consigliato sia lui che Bernardeschi di restare altri 4 o 5 anni a Firenze per poi andare in una big ed essere protagonisti al 100% e non in ballottaggio. Lui deve prendere una decisione con senso di appartenenza e rispetto nei confronti del club, della ... Leggi su calcionews24

