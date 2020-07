Pio Albergo Trivulzio, la Commissione accusa gli «assenteisti» (Di giovedì 9 luglio 2020) La relazione della Commissione regionale sulla gestione dell’emergenza Covid al Trivulzio ha avuto l’effetto di spostare l’attenzione dai vertici del Pat e della Regione ai lavoratori. È il dato sull’assenteismo quello evidenziato nel testo e agitato in conferenza stampa quasi come una pistola fumante. Nulla invece sulla catena di comando e i vertici del Pat hanno salutato con soddisfazione quanto concluso dall’organismo regionale: «La relazione fa giustizia del grande lavoro svolto nelle eccezionali e gravi condizioni in cui si è … Continua L'articolo Pio Albergo Trivulzio, la Commissione accusa gli «assenteisti» proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

