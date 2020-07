Piero Angela: “Non ho mai detto ‘ti amo’ a mia moglie, eppure è più di metà del mio successo” (Di giovedì 9 luglio 2020) La confessione di Piero Angela: “Metà del mio successo lo devo a mia moglie, ma non le ho mai detto ti amo” Piero Angela si racconta tra le pagine del settimanale Oggi e dedica un pensiero alla moglie, Margherita Pastore, alla quale deve metà del suo successo. “Mia moglie mi ha aiutato molto. È più di metà del mio successo. Ha rinunciato alla carriera e portato pazienza per le mie assenze. Mi ha seguito in tutte le mie peregrinazioni. Ha tirato su due figli magnifici”, ha spiegato il divulgatore, volto molto caro al pubblico della Rai, che si è concesso un’intervista con il settimanale Oggi, in uscita il 9 luglio. Prima di sposarsi, Margherita Pastore era una ballerina alla Scala di ... Leggi su tpi

Amaaaaanu : @Laura87909979 Eh Piero Angela muto ?? sono sincero dopo questa ti seguo - Dome689 : RT @pirata_21: Piero #Angela: «Mia moglie è più di metà del mio successo, ma non le ho mai detto “ti amo”». Però le ha spiegato tutto il pr… - pirata_21 : Piero #Angela: «Mia moglie è più di metà del mio successo, ma non le ho mai detto “ti amo”». Però le ha spiegato tu… - IAIA313 : La vecchia porta saggezza solo se sei Piero Angela - BisonSabrina : RT @Libreriamo: In occasione del ritorno in tv di 'Superquark' e dei quarant'anni della trasmissione, Piero Angela parla del rapporto con l… -