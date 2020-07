Pierluigi Diaco attacca Mario Adinolfi: “Ecco l’ipocrisia con la I maiuscola” (Di giovedì 9 luglio 2020) Io e Te, Pierluigi Diaco “smaschera” Mario Adinolfi su Twitter “Ecco l’ipocrisia con la I maiuscola. ⁦Mario Adinolfi scrive al coautore di “Io e Te” Maurizio Gianotti per auto invitarsi in trasmissione a promuovere il suo libro. Dopo aver scritto peste e corna su di me. Faccia da…”. Pierluigi Diaco attacca il leader del Popolo della Famiglia su Twitter. Al post social Diaco allega lo screenshot dei messaggi tra Adinolfi e il coautore della trasmissione che conduce su Rai1. “Ho attaccato Pierluigi sul tema omosessualizzazione di Rai 1: pensa che colpo (e che ascolti) per un dialogo tra me e lui a Io e te. La ... Leggi su tpi

