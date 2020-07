Otto migranti stipati in toilette: ​ecco cosa accade ora sui treni (Di giovedì 9 luglio 2020) Fabrizio Tenerelli I migranti erano stipati nelle toilette di un treno regionale francese partito dalla stazione ferroviaria di Ventimiglia e diretto a Nizza. Quasi tutti i passeggeri erano frontalieri italiani diretti al lavoro nel Principato di Monaco Tentano in ogni modo di entrare clandestinamente in Francia: a piedi costeggiando la ferrovia; talvolta incamminandosi per l'autostrada o addirittura aggrappati sul tetto di qualche treno in partenza dalla stazione ferroviaria di Ventimiglia, in provincia di Imperia. Questa volta, però, la "police" li ha scovati nelle toilette di un convoglio regionale diretto a Nizza. Dopo aver forzato la porta di ingresso, da quel bagno sono usciti Otto migranti, tra cui un bambino abbracciato al padre. Sono da poco suonate le 6, ... Leggi su ilgiornale

LegaSalvini : OTTO MIGRANTI SBARCATI AD AUGUSTA POSITIVI AL COVID: IRA DI MUSUMECI - GinoCampari : @LegaSalvini La guardia costiera turca arresta otto trafficanti e detiene 276 migranti su navi al largo della costa… - GinoCampari : @matteosalvinimi La guardia costiera turca arresta otto trafficanti e detiene 276 migranti su navi al largo della c… - oronzocaaaa : @matteosalvinimi Coglioni o disonesti come i conduttori di certe trasmissioni come Agorà o Otto e Mezzo spacciano c… - GrecoAgostino63 : RT @MarianoGiustino: #Turchia, polizia blocca nave in partenza da #Narlidere (#Izmir) per portare illegalmente 276 #migranti in #UE. I migr… -

Ultime Notizie dalla rete : Otto migranti Otto migranti stipati in toilette: ecco cosa accade ora sui treni il Giornale Coronavirus a Roma, pericoloso cluster epidemico fra una comunità migrante dalla miseria del Bangladesh

Qualche anno fa l’organizzazione umanitaria Terre des Hommes Italia lanciava una guida per preparare i migranti bangladesi alla migrazione verso l’Italia, seconda meta europea per i cittadini del Bang ...

A Ventimiglia per i migranti le frontiere sono ancora chiuse

Sulla lunga passeggiata che dalla foce del fiume Roia porta a quella del torrente Nervia, delle coppiette francesi camminano mano nella mano osservando il sole ancora alto che comincia a calare. Sulle ...

Qualche anno fa l’organizzazione umanitaria Terre des Hommes Italia lanciava una guida per preparare i migranti bangladesi alla migrazione verso l’Italia, seconda meta europea per i cittadini del Bang ...Sulla lunga passeggiata che dalla foce del fiume Roia porta a quella del torrente Nervia, delle coppiette francesi camminano mano nella mano osservando il sole ancora alto che comincia a calare. Sulle ...