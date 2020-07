«Non ci interessa palleggiare». Gattuso smentisce (a parole e sul campo) lo storytelling del Napoli (Di giovedì 9 luglio 2020) Un Napoli più vario L’analisi tattica di Genoa-Napoli parte dalla fine, ovvero da alcune frasi molto interessanti pronunciate da Gattuso nel postpartita. Queste: «Ci piace attaccare la profondità e lo stiamo facendo molto bene. Spesso l’attaccante esterno si butta dentro quando il centravanti viene incontro. Non ci interessa palleggiare, vogliamo arrivare negli ultimi venti metri con qualità». Sono parole importanti, perché raccontano un Napoli ben diverso da quello che ci viene raccontato, che ci viene venduto: Gattuso sa di avere in mano una squadra con tanti giocatori di grande talento, e che in virtù di questo può giocare in tanti modi, con calciatori diversi in ... Leggi su ilnapolista

RaiTre : “Io non sono una donna, sono un uomo, ma la condizione femminile mi interessa moltissimo perché riguarda tutti noi.… - figorillipietro : RT @martinacarletti: Quattro mesi di ritardo nella diagnosi di tumore quanti morti saranno? E quattro mesi di ritardo nelle visite di contr… - Dory_McMaybe : RT @dandreasart_: Leggete per favore ??? So che magari non interessa a nessuno.. ma ho perso il lavoro e la mia famiglia è parecchio indietr… - _Nitori_kun : RT @dandreasart_: Leggete per favore ??? So che magari non interessa a nessuno.. ma ho perso il lavoro e la mia famiglia è parecchio indietr… - HisOnlyAngel28 : RT @dandreasart_: Leggete per favore ??? So che magari non interessa a nessuno.. ma ho perso il lavoro e la mia famiglia è parecchio indietr… -

Ultime Notizie dalla rete : Non interessa Calcio. Di Gennaro contro tutti: 'Il Lanciano non interessa a nessuno. Fatta richiesta di ripescaggio' AbruzzoLive.tv