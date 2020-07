MotoGp, Valentino Rossi sfreccia a Misano su una… Bestia: il Dottore è più carico che mai [FOTO] (Di giovedì 9 luglio 2020) Valentino Rossi ha abbandonato per qualche giorno le due ruote per divertirsi sul circuito di Misano al volante di una Ferrari 488 GT3 del Team Kessel, la stessa con cui si era imposto in passato sul circuito di Abu Dhabi. Mirco Lazzari gp/Getty ImagesTanti giri di pista per il Dottore, che ha deciso di variare il proprio allenamento in vista della nuova stagione di MotoGp, che comincerà nel pRossimo week-end a Jerez. Valentino Rossi non ha mai fatto mistero di amare le auto, ammettendo come in futuro gli piacerebbe partecipare alle competizioni Endurance. Al momento però il suo presente è in MotoGp, anche se sui social non ha evitato di trasmettere il suo entusiasmo per aver guidato nuovamente una Ferrari: ... Leggi su sportfair

