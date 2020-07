La star di Glee Naya Rivera scomparsa in un lago in California (Di giovedì 9 luglio 2020) Una delle protagoniste della serie tv Glee, Naya Rivera, è scomparsa a seguito di un bagno in un lago in California. In corso le ricerche della star. Droni, sub ed elicotteri: sono i mezzi schierati dalle squadre di soccorso che in California, sul lago Piru poco fuori di Los Angeles, stanno cercando la star Naya Rivera. La donna, 33 anni, è scomparsa a seguito di un bagno nel lago situato nella contea di Ventura. Ritrovata per ora la barca con il figlio di 4 anni della Rivera, dispersa ormai da qualche ora. L’attrice dal 2009 al 2015 aveva impersonato nella serie tv Glee il personaggio Santana ... Leggi su bloglive

Corriere : La star di «Glee» Naya Marie Rivera scomparsa nel lago Piru, trovato su una barca il figlio - marcoda1975 : Usa, paura per Naya Rivera (star di 'Glee' e cantante): la polizia teme che possa essere annegata… - 3cinematographe : L'ex star di #Glee #NayaRivera, 33 anni, è scomparsa dopo aver nuotato nel lago Piru, in #California. Ritrovato viv… - rockolpoprock : Usa, paura per Naya Rivera (star di 'Glee' e cantante): la polizia teme che possa essere annegata.… - FEMsrl : Naya Rivera, la star di 'Glee' scomparsa dopo un bagno in un lago californiano -